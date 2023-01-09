Darp raporu almak için hastaneye geldi, hemşirelere saldırdı

Olay, dün sabaha karşı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Melisa Ç., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu almak için annesi M.B. (57) ve arkadaşı Ç.B. (40) ile birlikte hastaneye geldi. Melisa Ç., burada yapılan ilk müdahalenin ardından kan vermek için hemşirelerin yanına gitti. Kan verdiği sırada sağlık çalışanları ile tartışan Melisa Ç., iddiaya göre, annesi M.B. ve arkadaşı Ç.B. ile birlikte 2 hemşireye yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere düşen sağlık çalışanlarını saçlarından tutarak darbeden M.Ç. ile yanındakileri güvenlik görevlileri ayırdı. Şiddette maruz kalan hemşirelere ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Saçlarının koparıldığını belirten hemşireler, şikayetçi oldu.

'EMİR VEREREK KONUŞTU'

Polis ekiplerince gözaltına alınan Melisa Ç. ile annesi ve arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Melisa Ç, ifadesinde, "Rapor almak için hastaneye gitmiştim. Doktor tahliller için kan aldırmam gerektiğini belirtti. Ben de odadan çıkarak kan vermek için hemşirelerin yanına gittim. Sedyeye oturduğumda hemşire bana emir vererek konuştu. İlk başta sakin kalmaya çalıştım. Lakin aynı şekilde konuşmaya devam edince ben de kendimi tutamadım" dedi.