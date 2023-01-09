Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek

Ekonomi takvimi bu hafta oldukça yoğun.

Piyasalar, sanayi üretim endeksi, iş gücü istatistikleri ve cari açık verilerini takip edecek.

Gündemde çalışma hayatındaki gelişmeler de yer alacak.

Sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistikleri yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, yarın iki önemli veriyi paylaşacak.

Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistikleri belli olacak.

Ekim ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,5'luk artış gösterdi.

İşsizlik oranı ise bu dönemde yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayı ödemeler dengesi istatistikleri de bu hafta açıklanacak. Bir önceki ayda cari işlemler açığı 43,4 milyar dolar oldu.

EYT'de gözler Meclis'te olacak

Çalışma hayatında ise EYT için gözler Meclis'e çevrilecek. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde de taslağa son şekli verilecek.

Memur zammı düzenlemesi Komisyonda ele alınacak

Memur ve emeklilerinin zam oranını yüzde 30'a, en düşük emekli aylığını 5 bin 500'e çıkaran düzenleme de komisyonda ele alınacak. Düzenleme daha sonra Genel Kurul'un gündemine gelecek.