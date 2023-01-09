Hipodromda temizlik görevlisine tokat atan adam serbest

Olay, dün Buca ilçesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İrfan G., isminin M.D. olduğu öğrenilen kişinin henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tokatlı saldırısına uğradı. Saldırıya ait görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.D.'nin İrfan G.'yi iteklediği, eliyle ağzını kapattığı ve ardından da tokat attığı anlar yer aldı. Yaşanan olayın ardından yakınları, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile birlikte Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne giden İrfan G., saldırgandan şikayetçi oldu. Karakol çıkışında basın açıklaması yapan İrfan G., bu işi daha fazla uzatmak istemediğini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.

Adli kontrol şartıyla serbest

Gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.