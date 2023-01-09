Hipodromda temizlik görevlisine tokat atan adam serbest

Otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacak
Otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacak
Erdoğan: EYT'yi yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz
Erdoğan: EYT'yi yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz
Türkiye TL'ye döndü: Döviz oranı artan tek il
Türkiye TL'ye döndü: Döviz oranı artan tek il
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
Ali Yalçın: MEB'den alan değişikliği için somut adım istedik
Ali Yalçın: MEB'den alan değişikliği için somut adım istedik
Bakan Kirişci: Et fiyatlarında spekülatif hareket gözlemledik
Bakan Kirişci: Et fiyatlarında spekülatif hareket gözlemledik
HDP'den 'Anayasa değişikliği' kararı: AK Parti ile görüşmeyecek!
HDP'den 'Anayasa değişikliği' kararı: AK Parti ile görüşmeyecek!
Ankara Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya zam kararı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya zam kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliği insanlığın ortak meselesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliği insanlığın ortak meselesidir
Gram altında yeni rekor kırıldı
Gram altında yeni rekor kırıldı
Öğrenci servisi devrildi,1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı
Öğrenci servisi devrildi,1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı
TİTCK'den 'yurt dışından temin edilen ilaç' iddialarıyla ilgili açıklama
TİTCK'den 'yurt dışından temin edilen ilaç' iddialarıyla ilgili açıklama
'Yeni Evim' Türkiye'yi %0,7 büyütecek
'Yeni Evim' Türkiye'yi %0,7 büyütecek
Erdoğan'dan 'seçim tarihi öne alınacak' mesajı
Erdoğan'dan 'seçim tarihi öne alınacak' mesajı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
EYT ne zaman Meclis'e sunulacak?
EYT ne zaman Meclis'e sunulacak?
Gözler yılın ilk Kabine toplantısında: Gündemde neler var?
Gözler yılın ilk Kabine toplantısında: Gündemde neler var?
İstihdam garantili meslek lisesi bir yılda 2,4 milyon lira ciro yaptı
İstihdam garantili meslek lisesi bir yılda 2,4 milyon lira ciro yaptı
2023 yılı hac kontenjanı açıklandı
2023 yılı hac kontenjanı açıklandı
Yeni düzenlemelerle öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilecek
Yeni düzenlemelerle öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilecek
2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
TBMM ek zammı yasalaştırmak için mesai yapacak
TBMM ek zammı yasalaştırmak için mesai yapacak
Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak
Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak
Mezarda Haciz! Mezar üzerinde 49 haciz var
Mezarda Haciz! Mezar üzerinde 49 haciz var
İndirim yarışına destek artıyor: İki market daha katıldı
İndirim yarışına destek artıyor: İki market daha katıldı
Dev şirketten Türkiye'ye dev yatırım
Dev şirketten Türkiye'ye dev yatırım
0850'li numara kabusu sona eriyor
0850'li numara kabusu sona eriyor
İttifaklarda ortak liste olacak
İttifaklarda ortak liste olacak
Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü
Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hipodromda temizlik görevlisine tokat atan adam serbest

İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisine görevini yaptığı esnada tokat atıp hakaret savuran ve sonrasında polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 18:20, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 19:40
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, dün Buca ilçesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İrfan G., isminin M.D. olduğu öğrenilen kişinin henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tokatlı saldırısına uğradı. Saldırıya ait görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.D.'nin İrfan G.'yi iteklediği, eliyle ağzını kapattığı ve ardından da tokat attığı anlar yer aldı. Yaşanan olayın ardından yakınları, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile birlikte Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne giden İrfan G., saldırgandan şikayetçi oldu. Karakol çıkışında basın açıklaması yapan İrfan G., bu işi daha fazla uzatmak istemediğini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.

Adli kontrol şartıyla serbest

Gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Hastanede maske takmak istemeyen hasta, zor anlar yaşattı
Hastanede maske takmak istemeyen hasta, zor anlar yaşattı
Otomobilin çarptığı lise öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı lise öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi
Darp raporu almak için hastaneye geldi, hemşirelere saldırdı
Darp raporu almak için hastaneye geldi, hemşirelere saldırdı
Bir ailenin yok olduğu kazada sadece öğretmen Onur sağ kaldı
Bir ailenin yok olduğu kazada sadece öğretmen Onur sağ kaldı
Tüccara fındık çuvalının içinde 2 tane taş sattılar
Tüccara fındık çuvalının içinde 2 tane taş sattılar
Savcılık itiraz etti, belediye başkanını darbeden zanlı tutuklandı
Savcılık itiraz etti, belediye başkanını darbeden zanlı tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerindeki eğitim görevlilerinin ek ders ücretini hangi kurum öder?

Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerindeki eğitim görevlilerinin ek ders ücretini hangi kurum öder?

Milli Eğitim Bakanlığı, mahalli olarak düzenlenen Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerinin Okul Temelli Mesleki Gelişim Eğitimi kapsamında yapıldığından eğitim görevlilerine ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Tarım Bakanı: DSİ'ye bin 273 yeni personel alınacak

Tarım Bakanı: DSİ'ye bin 273 yeni personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi basın kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan toplantıda 1273 personel alınacağını duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memura yüzde 30 zam teklifi Meclis'te

Memura yüzde 30 zam teklifi Meclis'te

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30 olarak uygulanması, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.
EYT'li maaşları martta hesapta

EYT'li maaşları martta hesapta

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT kapsamında emekli olacakların ilk maaşlarının martta hesaplarda olacağını söyledi. Turan, Meclis'te bu hafta memur ve emekli zamlarının da görüşüleceğini, daha sonra sözleşmelilerin kadroya alınması konusunun Meclis'e geleceğini ifade etti
3 kişi ile toplanan Yüksek Disiplin Kurulunun kararı mahkemede bozuldu

3 kişi ile toplanan Yüksek Disiplin Kurulunun kararı mahkemede bozuldu

Brüksel Büyükelçiliğinde basın müşaviri olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (j) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun kararı hukuka aykırı bulundu.
Göreve geri dönmek isteyen profesörün davası İDDK'da sonuçlandı

Göreve geri dönmek isteyen profesörün davası İDDK'da sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında profesör kadrosunda görev yapmakta iken kendi isteğiyle emekli olan davacının tekrar göreve dönmek için yaptığı başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Bu yöndeki Daire kararını da onadı.
İDDK'dan görevde yükselmede sözlü sınava ilişkin yeni karar

İDDK'dan görevde yükselmede sözlü sınava ilişkin yeni karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliği ile genel yönetmelikte sözlü sınava imkan veren düzenlemelerin iptali için açılan davada kararını verdi.
Vergi Müfettiş Yardımcısına İDDK'dan iyi haber

Vergi Müfettiş Yardımcısına İDDK'dan iyi haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yeterlik sınavında başarı göstermesine rağmen müfettişliğe atanmama işlemini iptal eden Danıştay 2. Dairesinin kararını oy çokluğu ile onadı.
Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı

Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı.
Kapsam dışı statüde görev yapan avukatların 'vekalet ücreti' davası sonuçlandı

Kapsam dışı statüde görev yapan avukatların 'vekalet ücreti' davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Hukuk Başmüşavirliğinde kapsam dışı personel statüsünde hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapan 8 davacı tarafından açılan davada son noktayı koydu.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sisin etkisi devam ediyor. Özellikle Boğaz ve çevresi ile bazı bölgelerde yoğun sis, deniz ve kara yolu trafiğini etkiliyor. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler sis nedeniyle zorluk yaşıyor. Anadolu Yakası D-100 karayolu, Bostancı, Göztepe, Kozyatağı, Kartal, Maltepe ve sahil yolu ile Üsküdar'da yoğun sis gözleniyor. Sarıyer ve Beşiktaş'ta sahile giden balıkçılar ise yoğun sis altında balık avlamayı sürdürüyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (09-15)

Haftanın fırsat ürünleri (09-15)

09 Ocak 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.