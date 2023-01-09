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Meclis'te, 'işçi arkada, işveren önde oturuyor' tartışması

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, salonda işveren temsilcileri en ön sıralarda otururken işçi ve emekçi temsilcilerinin en arka sıralarda oturduğunu söyleyerek bu durumu eleştirdi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Paylan'a 'Fabrikanda çalışan işçileri kendi makamında oturtuyor musun?' diye sordu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 19:11, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 19:10
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Meclis'te, 'işçi arkada, işveren önde oturuyor' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

CHP milletvekilleri, toplantı öncesinde komisyon salonunda, "Almaya gelince sokak enflasyonu, vermeye gelince tabela enflasyonu"; "Vergi, harç ve cezalara yüzde 123, emekliye yüzde 30"; "Emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin, intibak düzenlemesi yapılsın" ve "Aylık bağlama oranları artırılsın" yazılı dövizleri gösterdi.

Yılmaz, basın toplantılarının milletvekillerinin doğal hakkı olduğunu ve TBMM'de bunun için basın toplantısı salonu bulunduğunu belirterek, "Komisyon salonunda bu tarz toplantıların yapılması usulümüze uygun değildir." diye konuştu.

Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, milletvekillerinin basın toplantısı yapmadığını, dövizlerle konuştuklarını söyleyerek, basın toplantısı yapılsa da bunun sıkıntı yaratıp yaratmayacağının tartışılır olacağını savundu.

Teklifin milyonlarca çalışanı ilgilendirdiğine işaret eden Kuşoğlu, teklifin etki analizinin çok iyi yapılması gerektiğini söyledi.

Kuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir gün içerisinde memur ve emekliye yüzde 5 daha zam yapılmasına yönelik açıklamada bulunduğunu anımsatarak, "Güçler ayrılığı ilkesinin uygulanacağı söyleminin tersine yürütmenin yasama üzerinde bir tahakkümünün söz konusu olduğunu" öne sürdü.

- "Milyonlarca insanımızın beklentilerini geciktirmeye gerek yok"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, salonda işveren temsilcileri en ön sıralarda otururken işçi ve emekçi temsilcilerinin en arka sıralarda oturduğunu söyleyerek bu durumu eleştirdi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Paylan'a "Fabrikanda çalışan işçileri kendi makamında oturtuyor musun?" diye sordu.

Muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesinin ardından Güneş, "İşçilere çok değer veriyormuşsunuz gibi siyaset yapıyorsunuz. İşçiler bizim için de değerli. İşçiler de işveren de çok kıymetli, hiçbir ayrım yoktur. Oturma düzeninin nasıl olacağına biz karışmıyoruz. Bunun üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını söylüyoruz." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, "Milyonlarca insanımızın beklentisi olan bir kanun teklifimizi konuşacağız. İşveren temsilcileri de emekli, memur ve emekçilerimizin temsilcileri de var. Hepsi bizim için kıymetlidir. Hiçbir bir ayrım yapmıyoruz. Burada hiçbir şekilde bir yer gösterme olmamıştır, isimlik konulmamıştır. Kime söz verdiysem en ön sıraya çağıracağım, herkesin görebileceği yerde komisyonumuza hitap edecek. Olmayan sorunlarla milyonlarca insanımızın beklentilerini geciktirmeye gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, usule ilişkin söz istemesi üzerine Komisyon Başkanı Yılmaz, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine usule ilişkin söz vermediğini söyledi. CHP'li Tanal, iç tüzüğe göre söz hakkını istediğini savunarak Yılmaz'a tepki gösterdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Sayın Tanal şov yapıyorsunuz. Şov yapma." ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanal ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşanması üzerine Başkan Yılmaz, komisyona ara verdi.

Aranın ardından söz alan HDP'li Paylan, AK Parti milletvekillerinin üslubunu eleştirdi. Bunun üzerine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile Paylan arasında tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Yılmaz, milletvekillerine bu tür söylemlerin yakışmadığını, Meclisin itibarını korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 2023 yılı bütçesinin kabul edildiğini anımsatarak, "Görüşeceğimiz teklif, doğrudan doğruya bütçeyi ilgilendiren bir düzenleme. Bütçe görüşmeleri sırasında niye tartışılmadı? Burada büyük bir usul hatası var." şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, muhalefet milletvekillerinin, salondaki oturma sırasından haksız şekilde bahsettiğini, komisyonda hiç kimsenin oturma sırasına müdahale edilmediğini söyledi. Yegin, "Bir istismara, sapmaya, saptırmaya hep birlikte şahitlik ettik. Buranın usulü her zaman budur. Bir başkası, bir başkasının önüne bile isteye oturtulmaz." dedi.

CHP'li Tanal, AK Parti'li Yegin'in kravat takmadığını belirterek, bunun iç tüzüğe uygun olmadığını söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklife ilişkin usul tartışmasının, anayasa, mevzuat ve iç tüzüğe uygun olup olmadığı yönünde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Bu tartışmanın, milyonlarca insanın beklentisi olan bir düzenlemeyi akamete uğratma amacı taşıyıp taşımadığını soran Aksu, provokasyon ve şov yapmak isteyenler için uygun başka platformlar bulunduğunu kaydetti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Her teklifte 'TBMM'nin yetkisi gasbediliyor.' deniliyor. Biz burada geyik muhabbeti mi yapıyoruz? Cumhurbaşkanı maaş artışlarını açıklıyor; partisine, ortağına güveniyor. Yetki TBMM'de. Biz bu kanunu çıkarmazsak uygulama imkanı yok. Memur ve emekli maaşlarına burada ekstra bir artış söz konusu. Zam oranını bütçede belirlemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, yürütme ve yasama arasında etkileşim ve ortak çalışma olacağını, bunun eşyanın tabiatı gereği olduğunu belirterek, halkın yüzde 50'sinden fazlasının oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin TBMM'de temsil edildiğini anımsattı. Yılmaz, "Nihai söz söyleme yetkisi Meclisindir." dedi.

Tartışmaların ardından, teklifin ilk imza sahibi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklife ilişkin bilgi verdi.

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