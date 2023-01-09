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Güngör Arslan davasında karar

Kocaeli'de yerel bir gazete sahibi olan Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14 kişinin yargılandığı davada karar açıkladı. Cinayeti işleyen Ramazan Özkan ve azmettirici Burhan Polat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, cinayeti azmettirme suçlamasıyla yargılanan Ersin Kurt'un beraati açıklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 19:44, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 19:57
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Kocaeli'de yerel bir gazete sahibi olan Güngör Arslan 19 Şubat 2022 tarihinde ofisinde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetmişti. Arslan'ı öldüren katil zanlısı Ramazan Özkan, olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan; Ersin Kurt, Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi de tutuklandı. Abdullah Yürük, Erdal Tilki, Erdal Yıldırım ve Yadigar Başyurt'un ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde sanıklardan Özgür Taşkıran, Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Emrah Yıldırım tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

6'sı tutuklu, 14 sanığın bulunduğu davanın karar duruşması Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından Kandıra ilçesindeki Kocaeli Kapalı Cezaevleri Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya öldürülen gazeteci Güngör Arslan'ın kızı ve eşi ile tutuklu, tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan katil zanlısı Ramazan Özkan, "Silahı tedbiren yanıma aldım. Güngör Arslan'ın öleceği aklımdan geçmezdi. Karakolda öldüğünü öğrendiğimde bile çok şaşırmıştım. Kötü niyetli biri olsam gelip kendim teslim olmazdım. Daha önce birkaç kez elime silah almışlığım var, ancak hiç kullanmadım, pişmanım" dedi.

Diğer sanıklar ve avukatları da savunmalarında beraatlerini talep etti. Duruşmaya yaklaşık 1 buçuk saatlik ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Olayın faili Ramazan Özkan'ın 'Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Ramazan Özkan'ın ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak suçundan da 7 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Burhan Polat'ın 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Cinayeti azmettirme suçlamasıyla yargılanan sanık Ersin Kurt'un ise üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verildi.

Cinayete yardım etme suçundan 20 yıl

Sanık Ramiz Saatçi'nin ise 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Yardım Etme' suçundan beraatine hükmedilirken, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan 7 yıl hapis ve 40 bin TL idari para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi. Sanık Hasan Emre Çelik ve Ferhat Yıldırım'ın olayın faili Ramazan Özkan'a yol gösterme ve yardım etmesi nedeniyle 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Yardım Etme' suçundan 20 yıl hapis, ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak suçundan 7 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası olmak üzere toplamda 27 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası verildi.

Suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 3 ay hapis

Sanık Erdal Tilki, Yadigar Başyurt ve Erdal Yıldırım'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs' suçunu işlekleri gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Özgür Taşkıran'a 'Suçluyu kayırma' suçunu işlemesi sebebiyle 3 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, Can Yıldırım'a aynı suçtan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Emrah Yıldırım, Kadir Yıldırım ve Abdullah Yürük ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verildi.

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