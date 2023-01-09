Otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 19:53, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir."
"Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız