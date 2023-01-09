Cengiz Holding'den Bodrum Cennet Koyu'ndaki turizm projesine ilişkin açıklama

Açıklamada, tapu kayıtlarında, parselde uygulama yapılmasını ve projenin gerçekleştirilmesini önleyici bir kayıt veya şerh de bulunmadığına vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 306 Ada 1 parselde (eski 107 parselden ifraz edilen) kayıtlı bulunan taşınmazı üzerinde gerçekleştireceği projeye ilişkin olarak Bodrum Belediyesi tarafından 12.12.2022 tarihinde yapı ruhsatları düzenlenmiştir. Ancak 06.01.2023 tarihli Belediye Başkanı oluru ile bu ruhsatların iptal edildiğine dair bugün (09.01.2023) Şirketimize resmi bildirim yapılmıştır.

Öncelikle belirtilmelidir ki Bodrum Belediye Başkanı'nın yapı ruhsatlarımızın iptaline dair verdiği bu karar, maalesef hukuk dışı, keyfi ve siyasidir. Çünkü şirketimizin anılan parselde mülkiyet hakkına sahip olduğu Bodrum Tapu Sicili Müdürlüğünün resmi kayıtları ile sabittir. Tapu kayıtlarında, parselde uygulama yapılmasını ve projenin gerçekleştirilmesini önleyici bir kayıt veya şerh de bulunmamaktadır."

Söz konusu parselin uzun yıllardır turizm imarlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Parsel uzun yıllardır turizm imarlı bir parsel olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kurum ve kuruluşlarının resmi onayları ile parselde ifraz ve kamuya terk işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapı ruhsatlarının düzenlenmesi aşamasında da Bodrum Belediyesi, Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü dahil ilgili tüm kurumlarla resmi yazışmalar yapmıştır. Aradan geçen sürede şirketimizin yapı ruhsatlarının iptalini gerektirir bir durum değişikliği yaşanmamıştır. Yapı ruhsatlarının iptaline gerekçe olarak gösterilen idari davalarda şirketimiz veya Bodrum Belediyesi taraf olmadığı gibi Bodrum Belediyesi bahsi geçen kararlardan ruhsat sürecinin başından beri haberdardır."

Açıklamada, şirketin söz konusu kararla ilgili olarak yasal yollara başvuracağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi taşınmaz mallarda mülkiyet hakkının ispatında tapu sicili kayıtları resmi, yegane ve kesin delildir. Bodrum Belediyesinin geçmişte idari davalarda verilen bazı mahkeme kararlarını gerekçe göstererek şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkının sona erdiğini tespit etme yetkisi yoktur. Bu konu yalnızca adli yargı mercilerinin yetkisinde olup bahsi geçen idari yargı kararlarının, parselin son sahibi olan şirketimizin mülkiyet hakkını hukuken etkilemesi mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle Bodrum Belediye Başkanı, aldığı bu karar ile mevzuata açıkça aykırı davranmış olup bu hukuka aykırı işleme karşı derhal yasal yollara başvurulacak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."