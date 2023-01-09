Bayraktar DİHA testi geçti
Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), 8 bin feet Operasyonel İrtifa Uçuş testini başarıyla tamamladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 23:21, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 00:18
Baykar, Bayraktar DİHA'nın 8000 feet operasyonel irtifa uçuşu gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşılan o anlarda, "Bayraktar DİHA 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşu" ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız