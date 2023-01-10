10 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
10 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu çalışmalarına iştirak edecek.
(Antalya/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Kırtıllar Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Kırşehir/10.30/10.45/15.00)
2- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/10.45/12.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, kasım ayı sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Pretorya Üniversitesi'ni ziyaret edecek, Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.
(Pretorya)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, iki kurum arasında imzalanacak işbirliği protokolüne ilişkin YÖK'te düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/14.00)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaşacak.
(Atina/22.30)
2- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 10. haftasında Türk Telekom, B Grubu'nda deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.
(Paris/22.30)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabında ikinci maçlar başlayacak. TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek; Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibiyle karşılaşacak.
(Bursa/20.00/Oostende/22.00)
4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında C Grubu'nda VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Novara/22.00)
5- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın play-off turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Polonya'nın PGE Skra ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
6- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 9'uncu etap yarışı yapılacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız