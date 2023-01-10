İstanbul Emniyetinden 'Derbi sonrası bıçaklı saldırı' haberiyle ilgili açıklama

Saldırının maçla ilgili olmadığı, şüpheli ile maktul arasında husumet olduğu belirtilen açıklamada, olayın 8 Ocak'ta Zeytinburnu'nun Çırpıcı Mahallesi'nde B.V'nin (28) M.T'yi (35) darbetmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırmalarda, iki şahsın da arkadaş oldukları ve aynı takımı destekledikleri öğrenilmiş, olay saatinde alkollü olduğu belirlenen şüpheli şahsın mağduru darbettiği ve olayın Fenerbahçe-Galatasaray maçı ile ilgisi bulunmadığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapılan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

Muhabir:Muhammed Gencebay Gür

Yayınlayan:Murat Kaban

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10.01.2023 00:43Türkiye - İstanbul

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