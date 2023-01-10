İkinci el satıcı Mart ayını bekliyor
İkinci el otomobil ilanlarında sert düşüş yaşandı. Kasım sonunda 495 bin olan ilan sayısı, bugün 350 bine düştü. Galericiler, satışların iyi olduğunu ve bazı satıcıların da asgari ücret zammı ve EYT tazminatlarının hesaplara geçmesini bekledikleri için şimdilik ilanları kaldırdığını belirtiyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 08:17, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 08:44
Sıfır otomobillere yapılan ÖTV düzenlemesi, artan kur ve maliyet artışları sebebiyle tamamen eridi. Fiyatlar ÖTV düzenlemesi öncesi seviyeye yeniden geldi. Çip ve enerji krizinden dolayı sıfır otomobil tedarikinde sorun olunca, vatandaşlar ikinci ele tekrar yöneldi. Bazı bayilerin stok yaptığı iddiası da gündeme bomba gibi düştü.
Bütün bu gelişmeler ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesine sebep oldu. İkinci el araçlara ilgi artınca fiyatlarda yukarı yönlü hareket başladı. Ayrıca EYT'nin çözülmesi ve asgari ücrete zam gelmesi ikinci el otomobil satıcılarının iştahını kabarttı. Zamlar hesaplara geçemeden, internetteki ikinci el otomobil ilanları bir anda dibe vurdu.
KAAN ZENGİNLİMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız