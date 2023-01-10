Altılı Masa büyük krize gebe... Liste anlaşmazlığı kapıda

Altılı Masa'nın küçük ortaklarının CHP ve İyi Parti amblemi altında seçime girmeden milletvekilli çıkarmaları mümkün görünmüyor. Bu sebeple Gelecek Partisi ve DEVA'dan bazı isimlerin CHP ve İyi Parti listelerinden aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle Davutoğlu'nun seçilebilecek sıralardan en az 20 isme yer verilmesi istediği belirtiliyor. Ancak bu talebin tamamının karşılanması ihtimalinin olmadığı ifade ediliyor. Hem CHP'de hem de İyi Parti kurmayları, listelerinde 'Korsan isimlerin' olmasının teşkilatlarda büyük sıkıntıya neden olacağını dile getiriyor.