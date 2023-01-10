Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 10:17, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 10:18
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 6 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız