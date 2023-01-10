Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 15,82 kilometre uzağında gerçekleşti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 10:50, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 10:52
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.12'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 212,75 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız