AK Parti'nin görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi
CHP, AK Parti'nin başörtüsü teklifi için anayasa ziyareti randevusuna, 'hayır' yanıtını verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 12:09, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 12:11
CHP ile İYİ Parti 'nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubuna iletildi. CHP, Hayır gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız