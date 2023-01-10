Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin başkanlığına Fahri Akçin yeniden seçildi

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçin'in görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay 8. Hukuk Dairesi başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim gerçekleştirildi.

Seçim sonucunda, Daire Başkanı Akçin yeniden başkan oldu.

Fahri Akçin, 1962'de Elazığ'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1984'te mezun olan Akçin, mesleğe Elazığ hakim adayı olarak başladı.

Sırasıyla Hatay, Genç, Akçadağ ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulunan Akçin, 2010'da Yargıtay üyeliğine seçildi. Akçin, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 22 Aralık 2014'te ilk kez, 24 Aralık 2018'de ise ikinci kez Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi.