TOKİ'de vade artışı ne kadar olacak? Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Gölbaşı TOKİ Kura Çekimine katıldı

TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artış oranını yüzde 15,40 olarak belirlediklerini duyurdu.

Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi: "TOKİ her yıl ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk."