Samsun'da FETÖ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda ByLock kullandığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 14:59, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 15:00
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen S.A. isimli kadın ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen A.K'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız