OSTİM patlaması davasında karar açıklandı

2011 yılının Şubat ayında Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı OSTİM Sanayi Sitesi'nde meydana gelen 2 patlama sonucunda 20 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı olayla ilgili 7 sanık hakkında 2015 yılında verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada taraf avukatları, sanıklar ve müştekiler hazır bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kesinleşen davada karara itiraz etmesi sonucu Kasım Ersoy, Bahadır Esendik, Burhan Koç'a 2 kez 37 yıl 6 ay yönünde karar bozuldu. Ayrıca Yargıtay, beraat kararı verilen diğer sanıklar Coşkun Çamurcu ve Yusuf Kılıç'ın da cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bozma kararına uyulmasını talep ederken, müşteki avukatları ise mahkemenin ilk verdiği kararda direnmesini istedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay Genel Kurulunun bozma kararına uyarak "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan sanıklar Kasım Ersoy'a 18 yıl 9 ay, Bahadır Esendik'e 15 yıl, Burhan Koç'a 15 yıl, Tuncay Karabenli'ye 8 yıl 9 ay, Ali Bayındır'a 7 yıl 6 ay, Coşkun Çamurcu'ya 6 yıl 3 ay ve Yusuf Kılıç'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.