2022'de emekli olan memurlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 15:39, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 16:15
Meclisten geçen 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
2022'de emekli olanlar da 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek.
İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız