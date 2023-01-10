Ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Genel Müdür Enis Yavuz Yıldırım, ceza infaz kurumlarında hükümlülerin iyileştirilmesini esas alan anlayış içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Hükümlülerin insan onuruna yakışır bir şekilde sosyal hayata hazırlanmalarını esas aldıklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hükümlüleri tekrar sosyal hayata kazandırma çalışmaları içerisinde şüphesiz eğitim faaliyetlerimizin çok büyük önemi bulunmaktadır. Ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklularımızın iş ve meslek eğitimi alarak sosyal hayata daha donanımlı bir şekilde kazandırılmalarını önemserken, özellikle eksik bıraktıkları eğitimlerini tamamlamak suretiyle hükümlü ve tutuklularımızın geçirdikleri zamanı kayıp zaman olmaktan çıkartmaya çalışıyoruz."

- Cumhuriyet başsavcılıklarınca kitap kabulüne başlanacak

Yıldırım, "Bugün kurumlarımızda, kütüphanelerimizde yaklaşık 1 milyon 330 bin kitap bulunmakta. 2022'nin rakamlarına göre, hükümlü ve tutuklularımızın kurum kütüphanelerinden ödünç aldıkları kitap sayısı 2 milyonun üzerinde. Bu bizim için son derece memnun edici bir rakam." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığı halk kütüphanelerinin de hükümlülerin istifadesine sunulduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"İnsan Hakları Eylem Planında yer verildiği üzere, yoğunluğun fazla olduğu ceza infaz kurumu kampüslerinde hükümlü ve tutukluların süreli ve süresiz yayınlara erişimlerinin kolaylaştırılması için halk kütüphaneleri açtık. 21 ceza infaz kurumumuzda adalet meslek eğitim merkezi açılmış olup 14 ceza infaz kurumumuzda da hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olarak hayata kazandırılmalarını temin edecek meslek eğitim merkezlerinin inşa sürecini devam ettirmekteyiz."

Yıldırım, kampanya çerçevesinde Türkiye'nin her yerinde cumhuriyet başsavcılıklarının kitap kabulüne başlayacağını belirtti.

Tören sonrası kurum çalışanları, tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışında bulundu.