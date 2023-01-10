MTV ödemede Bonus kredi kartı fırsatı!

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Kayıt ve tescil edilmiş tüm motorlu kara ve deniz taşıtlarının tabii olduğu vergilendirme sistemi olan MTV'yi, her araç sahibinin ödemesi gerekmektedir.

MTV nasıl sorgulanır?

Motor silindir hacmine ve aracın yaşına göre belirlenen MTV ödeme tutarları her yıl değişmektedir. Bu yılki Motorlu taşıtlar verginizin ödeme tutarını öğrenmek için siz de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilir ve aracınızın bilgilerini girerek kolayca taşıt vergisi tutarınızı ödeyebilirsiniz.

"Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme" seçeneğini tercih ettiğinizde sizden Plaka veya Özel Plaka, T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik Numarası ile Tescil Tarihi bilgileri istenmektedir. Bu bilgileri girdikten sonra MTV borç sorgulama ve MTV hesaplama işlemlerini tamamlayıp borcunuzu görebilir ve isterseniz Garanti BBVA Bonus kredi kartınız ile kolaylıkla MTV ödemesi yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Bonus kredi kartı sahibiyseniz de ücretsiz 3 taksit kampanyası ile MTV ödemenizi yapabilir ve bu fırsattan kolayca yararlanabilirsiniz! Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ivd.gib.gov.tr'de ödeme seçeneklerinden, Mobil Ödeme altında GarantiPay seçilip kart bilgileri girmeden yapılan ödemelere ücretsiz 4 taksit, ödeme seçeneklerinden kredi kartı seçilip kart bilgileri girilerek yapılan ödemelere ücretsiz 3 taksit fırsatı sunulacaktır.

Bonus kredi kartı ile MTV'yi 3 taksitle ödeme fırsatı!

Bonus kredi kartı fırsatı ile ücretsiz 3 taksit seçeneği hakkında daha fazla bilgi almak ve kampanyadan faydalanmak için siz de Bonus MTV ödeme sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Dijital kanallarımızdan aşağıdaki menü adımlarını izleyerek ödemelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz:

BonusFlaş: Ödemeler Motorlu Taşıtlar Vergisi ÖdemeMTV taksitle ödeme nasıl yapılır?

Garanti BBVA Mobil: İşlemler Ödemeler Vergi Ödemeleri Motorlu Taşıtlar Vergisi

Garanti BBVA İnternet: Ödeme Vergi Ödemeleri Motorlu Taşıt Vergisi

Araç mtv ödeme işlemlerinizi dijital kanallarımızdan aşağıdaki menü adımlarını izleyerek ödemelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

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