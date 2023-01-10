Ümit Özdağ: Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemiyoruz

Şişli'deki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, Türkiye'nin hızla bir seçime doğru yaklaştığını, seçimin yapılması gereken tarihin ise Haziran 2023 olduğunu aktardı.

Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmasının anayasa açısından mümkün olmadığını savunan Özdağ, "CHP ve İYİ Parti, değişik zamanlarda yaptıkları açıklamalarla Erdoğan'ı mağdur etmemek için 360'ı tamamlayacaklarını ifade ettiler. Biz de bunun üzerine kendi adayını belirlememiş bir Millet İttifakı'nın, Erdoğan'ın Anayasa'yı arkadan dolanma çabasına neden destek olmak istediğini sorduk." diye konuştu.

Muhalefetin görevinin "YSK nasıl olsa Erdoğan'ın adaylığını kabul eder, biz o noktaya varmadan Erdoğan'ın adaylığının önünü açalım." demek değil anayasayı savunmak olduğunu söyleyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Millet İttifakı'nın gelmiş olduğu son nokta, nisan ayından önce yapılacak bir seçim tekrarlamasına 'evet' diyecekleridir. Bu, Erdoğan'a meşruluk sağlamaktan, anayasaya karşı hile yapmasından başka bir amaç taşımayan destek olacaktır. Kendilerine muhalefet diyenlerin aslında çakma muhalefet olduğunu bir defa daha göstermiştir."

Özdağ, Suriyelilere, Mısırlılara, Libyalılara, Iraklılara ve Yemenlilere vatandaşlık verildiğini öne sürerek, "Temmuzda, YSK'nın verdiği listeler üzerinden yapmış olduğumuz araştırmada 465 bin Suriye doğumlu seçmen olduğunu gördük. Suriye doğumlu 465 bin seçmen, bu seçimin kaderini değiştirecek oranda yüksek." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in katıldığı bir programda "Erdoğan açılımı iyi yönetemedi. Seçimlerden sonra İYİ Parti, Kürtler ile oturup 'Siz ne istiyorsunuz? Biz ne istiyoruz?' diye konuşacağız." açıklaması yaptığını anımsatan Özdağ, şunları kaydetti:

"Yeni bir açılım sürecini başlatmaktan bahsetti. Demek ki Sayın Akşener, PKK ile oturup yeni bir terörle müzakere süreci başlatacak. Dürüst bir politikacı 'Seçimden sonra oturacağız, konuşacağız' demez. Çıkar Türk halkının, kendi seçmeninin önüne PKK ile ne görüşeceğini, kendisinin neler vermeye hazır olduğunu anlatır. Akşener'e soruyorum; PKK ile masaya oturduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü hukuksal yapısından hangi noktalarda taviz vereceksiniz? İYİ Parti seçmeni sizin PKK ile masaya oturmanızı kabul edecek mi?"

- "Biz kendi adayımızı çıkarıyoruz"

Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığına aday göstermemesi durumunda, Zafer Partisi'nin gösterilen adayı destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Özdağ, "Biz kendi adayımızı çıkarıyoruz ittifak olarak. Mansur Yavaş dışında hiçbir adayı desteklemiyoruz. Başından beri söyledim aday olursa destekliyoruz." yanıtını verdi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine de değinen Özdağ, "Eğer Türkiye'de bir devlet varsa bu cinayetin bütün sorumluları yargı önüne çıkarlar. Eğer bu cinayetin isimlerini bildiğimiz bütün sorumluları, bugün yargı önüne çıkmazsa Türkiye'de devlet tekrar kurulduğunda muhakkak yargılanırlar." dedi.