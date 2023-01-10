Fenerbahçe, Samet Akaydın transferini açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 19:13, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 19:25
Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri yer aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız