'Demir Yumruk' operasyonunun ikinci davasında tutuklu kalmadı

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi.

Tanıkların beyanlarının ardından söz alan sanık avukatları, tanık ifadelerinin müvekkillerinin lehine olduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Söz alan tutuklu sanıklar Hulusi Belgü ve Hüseyin Eryılmaz da soruşturmanın başından beri tutuklu olduklarını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar Hüseyin Eryılmaz, Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi, Soner Eryılmaz ile Ahmet Kurtuluş, İsmail Eryılmaz ve Yılmaz Altunbulak'ın tahliyesine hükmetti.

Böylece dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

Duruşma, 13 Haziran'a ertelendi.

- Soruşturmanın geçmişi

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran 2022'de "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütü kurucusu olduğu iddia edilen Hüseyin Eryılmaz'ın da aralarında olduğu 46 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede Hüseyin Eryılmaz ile "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz'ın ayrı ayrı "suç örgütü kurmak" suçundan 4 yıldan 8 yıla, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık" suçundan 10 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Diğer sanıklar hakkında da "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık", "suç örgütüne üye olmak" ve "suç örgütüne yardım" suçlarından ikişer yıldan 35'er yıla kadar hapis cezaları talep edildi.