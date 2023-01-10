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Deprem dayanıklılık testini geçemeyen hükümet konağı yıkılıyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde deprem dayanıklılık testini geçemeyen hükümet konağının yıkımına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 21:11, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 21:23
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Deprem dayanıklılık testini geçemeyen hükümet konağı yıkılıyor

Candaroğulları Mahallesi'nde bulunan ve deprem dayanıklılık testini geçemeyen hükümet konağıyla ilgili yıkım kararı verildi.

Bunun üzerine 5 katlı binada bulunan birimler, ilçedeki boş binalara taşındı.

Daha sonra ihaleyi alan firma ekipleri, yaklaşık 40 yıldır kullanılan binanın yıkılması için harekete geçti.

Bölgede önlem alan ekipler, iş makineleriyle binanın yıkımına başladı.

Yıkımın ardından aynı bölgeye yeni bir hükümet konağı binası yapılacağı öğrenildi.

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