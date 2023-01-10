Bakan Ersoy: MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadıklarını belirterek, "Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 21:45, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 21:45
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MüzeKart'a 2023 yılında da zam yapmadık. Türk vatandaşlarımıza MüzeKart sadece 60 lira." açıklamasında bulundu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız