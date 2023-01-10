Bakan Soylu: Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti
İçişleri Bakanı Soylu: "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2023 21:50, Son Güncelleme : 10 Ocak 2023 21:50
İçişleri Bakanı Soylu: "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız