11 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
11 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na iştirak edecek, katılımcılara akşam yemeği verecek.
(Ankara/09.30/TBMM/19.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/09.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programına katılacak.
(Ankara/09.30)
2- CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.45)
3- TBMM'den
- İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.
- Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekeleri ele alınacak.
(TBMM/10.30/14.00/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kamboçya'da ikili temaslarda bulunacak ve Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 3. Dönem Toplantısı'na katılacak.
(Phnom Penh)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Estonya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Toplantısı'na katılacak.
(Tallinn)
3 - TCMB, 2022 Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÜİK, 2022 Kasım ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava ile heyetler arası ve baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Harare)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Antrenör Buluşması" programı kapsamında Ankara ve çevre illerden katılacak 1000 antrenör ile bir araya gelecek.
(Ankara/14.00)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.
(Valensiya/22.30)
3- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 10. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını konuk edecek.
(Bursa/20.00)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ikinci maçlarında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın UCAM Murcia ekibini, Darüşşafaka ise Portekiz'in Benfica takımını ağırlayacak.
(İzmir/İstanbul/20.00)
5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'nun 3. haftasında Gaziantep Basketbol, Almanya'nın HAKRO Merlins takımıyla karşılaşacak.
(Gaziantep/19.00)
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Macaristan'ın Atomeromu KSC ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın play-off turu ikinci maçlarında OGM Ormanspor, Belçika'nın Castors Braine, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Macaristan'ın UNI Györ ekibini konuk edecek; Nesibe Aydın, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Ankara/16.00/İstanbul/20.00/Zaragoza/22.00)
8- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında E Grubu'nda Ziraat Bankkart, Almanya'nın SWD Powervolleys ekibini, B Grubu'nda Halkbank, Polonya'nın Aluron CMC Warta takımını konuk edecek.
(Ankara/17.30/20.30)
9- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımını konuk edecek; D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Polonya'nın LKS Commercecon ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00/Lodz/20.00)
10- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 16 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Fransa'nın Terville Florange takımıyla karşılaşacak.
(Terville/21.30)
11- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 10'uncu hafta 3 maçla tamamlanacak.
12- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 10'uncu etap yarışı yapılacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız