Almanya'dan tedavisi için Türkiye'ye getirilen öğretmen yaşamını yitirdi

AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
692 bölgede sosyal konut yapılıyor
692 bölgede sosyal konut yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Mersin'de 120 polisin katılımıyla FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Mersin'de 120 polisin katılımıyla FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
11 Ocak 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bakan Soylu'dan 'polislerin şark hizmetine' dair açıklama
Bakan Soylu'dan 'polislerin şark hizmetine' dair açıklama
Benzine 63 kuruş indirim yapıldı
Benzine 63 kuruş indirim yapıldı
500 bin nüfusa sahip ilde, 5 milyon hasta doktora başvurdu
500 bin nüfusa sahip ilde, 5 milyon hasta doktora başvurdu
Toplantı yeter sayısı bulunamayan TBMM kapandı
Toplantı yeter sayısı bulunamayan TBMM kapandı
SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama
SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir: Fiyat artışı, zararın beşte birini karşılıyor
Ankara Büyükşehir: Fiyat artışı, zararın beşte birini karşılıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, 350 din hizmetleri uzmanı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, 350 din hizmetleri uzmanı alacak
DSİ'ye 1273 personel alımının detayları açıklandı
DSİ'ye 1273 personel alımının detayları açıklandı
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Teknik çalışma bitti
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Teknik çalışma bitti
Bakan Özer: Ücretsiz yemek kapasitesini 5 milyona çıkartacağız
Bakan Özer: Ücretsiz yemek kapasitesini 5 milyona çıkartacağız
Bekçi ve kardeşleri, doktoru darp edip acili birbirine kattı
Bekçi ve kardeşleri, doktoru darp edip acili birbirine kattı
Şentop: Başörtüsünde kalıcı çözüm Anayasa değişikliğiyle mümkün
Şentop: Başörtüsünde kalıcı çözüm Anayasa değişikliğiyle mümkün
2022'de emekli olan memurlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
2022'de emekli olan memurlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
Bakan Özer'den 'EYT' açıklaması: Hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz
Bakan Özer'den 'EYT' açıklaması: Hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz
Erdoğan: Seçime 4-5 ay kaldı hala karşımıza çıkabilen bir aday yok
Erdoğan: Seçime 4-5 ay kaldı hala karşımıza çıkabilen bir aday yok
TOKİ'de vade artışı ne kadar olacak? Bakan Kurum açıkladı
TOKİ'de vade artışı ne kadar olacak? Bakan Kurum açıkladı
Yargıtay Başsavcısı: HDP'nin terör örgütüyle bağı bilinen bir gerçek
Yargıtay Başsavcısı: HDP'nin terör örgütüyle bağı bilinen bir gerçek
Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili şu an bir çalışmamız yok
Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili şu an bir çalışmamız yok
AK Parti'nin görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi
AK Parti'nin görüşme talebine CHP ve İYİ Parti randevu vermedi
Okul öncesi öğretmenler, destek eğitim odalarında görevlendirilebilecek
Okul öncesi öğretmenler, destek eğitim odalarında görevlendirilebilecek
Bahçeli'den Sinan Ateş açıklaması: FETÖ'cüler partimize kalkışma başlattı
Bahçeli'den Sinan Ateş açıklaması: FETÖ'cüler partimize kalkışma başlattı
TUİK'te görev değişikliği oldu mu? Açıklama geldi
TUİK'te görev değişikliği oldu mu? Açıklama geldi
Gram altın rekor kırmaya devam ediyor: 1.130 TL
Gram altın rekor kırmaya devam ediyor: 1.130 TL
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Almanya'dan tedavisi için Türkiye'ye getirilen öğretmen yaşamını yitirdi

- Görev yaptığı Almanya'da rahatsızlanan ve talebi üzerine geçen yıl kasım ayında Türkiye'ye getirilen öğretmen Firdevs Gülben Pekmezoğlu, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 07:28, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 07:30
Yazdır
Almanya'dan tedavisi için Türkiye'ye getirilen öğretmen yaşamını yitirdi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesinde görev yaparken, Almanya'da görevlendirilen Türkçe öğretmeni Firdevs Gülben Pekmezoğlu, lupus hastalığına yakalandı.

Türkiye'de tedavi olmak istemesi üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimiyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Pekmezoğlu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Geçen hafta Adana'da özel bir hastaneye sevk edilen Firdevs Gülben Pekmezoğlu yaşamını yitirdi.

Pekmezoğlu'nun cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek cenaze merasimi sonrası Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Almanya'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan ve lupus hastalığı nedeniyle yoğun bakıma alınan Firdevs Gülben Pekmezoğlu, tedavisini Türkiye'de devam ettirmek isteyince, geçen kasım ayında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimiyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
KADEM'in Kadın Destek Merkezi açıldı
KADEM'in Kadın Destek Merkezi açıldı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İsmi yok numarası var: Annesi zihinsel engelli kızına sahip çıkmadı
İsmi yok numarası var: Annesi zihinsel engelli kızına sahip çıkmadı
Hayattayken mezarını yaptı, her gün gidip üzerinde yatıyor
Hayattayken mezarını yaptı, her gün gidip üzerinde yatıyor
THY uçağı kuş sürüsüne çarptı
THY uçağı kuş sürüsüne çarptı

Bu Habere Tepkiniz

Personele servis hizmeti öngörülmüşse, nakit ya da kart yüklemesi yapılamaz

Personele servis hizmeti öngörülmüşse, nakit ya da kart yüklemesi yapılamaz

Danıştay 12. Dairesi, İstanbul ilinde Adli ve İdari Yargıda görevli personele ödenen ulaşım ödeneğinin düşürülmesi nedeni ile ödeneğin eski seviyeye getirilmesi ve personele talebe göre nakit ya da kart yüklemesi suretiyle ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine yönelik tesis edilen işlemin iptali ile ulaşım ödeneğinin talebe göre nakit veya karta yükleme şeklinde ödenmesine karar verilmesi için açılan davada kararını verdi.
SGK'de EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti

SGK'de EYT mesaisi yapan personele fazla çalışma ücreti

Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlüklerindeki memurlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı<
Memura cep yakmayan tatil fırsatı!

Memura cep yakmayan tatil fırsatı!

https://www.oceanparadiseotel.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=varyansmedya&utm_term=mobil_advertorial_tatil_firsati
Limanda çalıştığını ispatlayan saymanlık memuru fazla çalışma davasını kazandı

Limanda çalıştığını ispatlayan saymanlık memuru fazla çalışma davasını kazandı

Danıştay 12. Dairesi, . Gümrük Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, yolluk ve fazla mesai ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı 11/07/2017 tarihli başvurusunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyon'da kabul edildi

Memur ve emekliye ek zam teklifi Komisyon'da kabul edildi

Memur ve emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılması ile asgari ücret desteğine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerindeki eğitim görevlilerinin ek ders ücretini hangi kurum öder?

Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerindeki eğitim görevlilerinin ek ders ücretini hangi kurum öder?

Milli Eğitim Bakanlığı, mahalli olarak düzenlenen Trafik Sistemi ve Trafik Kurallarına Uyma Bilinci Seminerinin Okul Temelli Mesleki Gelişim Eğitimi kapsamında yapıldığından eğitim görevlilerine ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Tarım Bakanı: DSİ'ye bin 273 yeni personel alınacak

Tarım Bakanı: DSİ'ye bin 273 yeni personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi basın kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan toplantıda 1273 personel alınacağını duyurdu.
EYT'li maaşları martta hesapta

EYT'li maaşları martta hesapta

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT kapsamında emekli olacakların ilk maaşlarının martta hesaplarda olacağını söyledi. Turan, Meclis'te bu hafta memur ve emekli zamlarının da görüşüleceğini, daha sonra sözleşmelilerin kadroya alınması konusunun Meclis'e geleceğini ifade etti
3 kişi ile toplanan Yüksek Disiplin Kurulunun kararı mahkemede bozuldu

3 kişi ile toplanan Yüksek Disiplin Kurulunun kararı mahkemede bozuldu

Brüksel Büyükelçiliğinde basın müşaviri olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (j) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun kararı hukuka aykırı bulundu.
Göreve geri dönmek isteyen profesörün davası İDDK'da sonuçlandı

Göreve geri dönmek isteyen profesörün davası İDDK'da sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında profesör kadrosunda görev yapmakta iken kendi isteğiyle emekli olan davacının tekrar göreve dönmek için yaptığı başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Bu yöndeki Daire kararını da onadı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Bayraktar DİHA 8000 feet Operasyonel irtifa uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Bayraktar DİHA 8000 feet Operasyonel irtifa uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Baykar Savunma, Bayraktar DİHA'nın 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Baykar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik testin görüntülerine de yer verdi.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Dünyanın en sağlıksız diyeti...

Dünyanın en sağlıksız diyeti...

Zayıflamak uğruna son dönemde öne çıkan ve popüler hala gelen diyetlerle ilgili Amerika'da yapılan araştırma gerçeği ortaya koydu.