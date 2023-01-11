Mersin'de 120 polisin katılımıyla FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Mersin'de, FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Dron destekli operasyona 120 polis katılıyor.
Mersin'de 15 FETÖ şüphelisinin yakalanması için operasyon başlatıldı
MERSİN (AA) - Mersin'de, FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma sonucu söz konusu terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan dron destekli operasyona 120 polis katılıyor.
Zayıflayan örgütün dağılmaması ve örgüte aidiyet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden mesajlaştıkları belirtilen şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, operasyon çerçevesinde şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız