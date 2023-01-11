Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Personele servis hizmeti öngörülmüşse, nakit ya da kart yüklemesi yapılamaz

Danıştay 12. Dairesi, İstanbul ilinde Adli ve İdari Yargıda görevli personele ödenen ulaşım ödeneğinin düşürülmesi nedeni ile ödeneğin eski seviyeye getirilmesi ve personele talebe göre nakit ya da kart yüklemesi suretiyle ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine yönelik tesis edilen işlemin iptali ile ulaşım ödeneğinin talebe göre nakit veya karta yükleme şeklinde ödenmesine karar verilmesi için açılan davada kararını verdi.