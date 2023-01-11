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İzmir'de güvenlik görevlisinin trafik kazasında ölümüne 'iş kazası' raporu

Bilirkişi, trafik kazası neticesinde ölüm vuku bulmuş ise de mesai saatinde olması nedeniyle olayın iş kazası olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki beyanlarımıza itibar etmiştir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 11:18, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 11:21
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İzmir'de güvenlik görevlisinin trafik kazasında ölümüne 'iş kazası' raporu

İzmir'in Konak ilçesinde mesai saatinde tuvalete gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden tramvay durağı güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın ölümüne ilişkin davada bilirkişi, "iş kazası sonucu ölüm" raporu verdi.

İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada 9 Aralık 2022'de olay yerinde yapılan keşif sonrası iş güvenliği uzmanı bilirkişi ve trafik bilirkişi raporları mahkemeye sunuldu.

Trafik bilirkişi raporunda, Onaylı'nın "yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak" hükmünü ihlal ederek, sanık B.S'nin de hızını azaltmadığı gerekçesiyle kazanın oluşumunda etken oldukları belirtildi.

İş güvenliği bilirkişi raporunda ise kazanın Hülya Onaylı'nın iş yerinde çalışma saatleri içerisinde, mola zamanında meydana gelmiş olması bakımından "iş kazası" olduğu ifadesine yer verildi.

"Bu iş kazasının kök nedeni iş yerinde tuvalet olmamasıdır." ifadesi kullanılan raporda, tramvay duraklarında tuvalet bulunmadığı tespiti anımsatıldı.

Güvenlik görevlisinin çalıştığı durakla iş yerinin önerdiği otopark tuvaleti arasındaki mesafenin 480 metre, çalışanların mola sürelerinin ise 15 dakika olduğunun belirtildiği raporda, "Tuvalet ihtiyacı insani bir ihtiyaçtır. Zamanı belirlenerek sınırlanamaz. Duraklara tuvalet tesisi önerisi kazadan sonra değerlendirilmiş ve yaşama geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, işveren vekilinin de "İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde yazılı kurallara uymadığı ve gerekli özeni göstermediği için ölümlü iş kazasının oluşumunda etken olduğu" kanaatine varıldığı bildirildi.

Onaylı'nın ailesinin avukatı Abdurrahman Aykut Dikencik, AA muhabirine, olayın bir "iş kazası" olduğu konusunda ısrarcı olduklarını, bilirkişinin de bu yönde bir rapor verdiğini söyledi.

Kazanın Onaylı'nın mesai saatinde gerçekleştiğini ifade eden Dikencik, "Bilirkişi, trafik kazası neticesinde ölüm vuku bulmuş ise de mesai saatinde olması nedeniyle olayın iş kazası olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki beyanlarımıza itibar etmiştir." dedi.

Duruşma 31 Ocak'a ertelendi.

- Olay

İzmir'in Konak ilçesinde 20 Eylül 2022'de B.S. idaresindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, tuvalet ihtiyacı için yolun karşısına geçmeye çalışan tramvay durağı güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (40) çarpmış, yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan otomobili sürücüsü, ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakılmıştı. Kaza sonrası tepkiler üzerine tramvay duraklarına tuvalet yaptırılmıştı.

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