CHP'li Canan Kaftancıoğlu beraat etti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu beraat etti.
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 12:14, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 12:16
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020'de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.
Kaftancıoğlu'nun açıklaması sonrası hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlamasıyla Anadolu 40. Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı
Üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis cezası istenen Kaftancıoğlu'nun beraatine karar verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız