Şebnem Korur Fincancı hakkında tahliye kararı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Fincancı'nın tahliye edilmesine karar verildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 13:49, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 14:08
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, tutuklu yargılandığı Çağlayan Adliyesi'ndeki davada bugün 3. kez hakim karşısına çıktı.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan Fincancı hakkında mahkemeden karar çıktı.
Mahkeme, Fincancı'yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız