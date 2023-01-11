Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el piyasasına yönelik inceleme başlattı
Bakan Muş: Sıfır ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak ve piyasa dengesini bozmak amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında müfettiş görevlendirilmiştir.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 14:30, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 15:23
- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.
Muş, sosyal medya hesabından, araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlık olarak harekete geçtiklerine işaret eden Muş, "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız