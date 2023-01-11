Sınavlarda görevlendirilen polisler oturum başına ücret alacak
Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polisler, bundan sonra görev başına değil, oturum başına ücret alacak
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 15:11, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 16:00
Emniyet Genel Müdürlüğü, sınavlarda görevlendirilen polislerin ücretleriyle ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen Polislerimiz, bundan sonra görev başına değil, oturum başına ücret alacak. Milli Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut Özer'e ve emeği geçenlere şükranlarımızla."
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Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yapılan sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen Polislerimiz, bundan sonra görev başına değil, oturum başına ücret alacak.Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 11, 2023
Milli Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut Özer'e ve emeği geçenlere şükranlarımızla...