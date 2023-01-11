Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe görüşmelerinde vergi müfettişlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine dair soruya verdiği cevap dikkat çekti. Nebati, 'Vergi müfettişleriyle ilgili bizim kendi maliyedeki bürokrasimizi, bakan yardımcılarını aşabilsek gerekeni yapacağız' diye cevap verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda 8 binden fazla vergi müfettişi ve yardımcısı görev yapıyor. Kendisinin yönettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki bürokrasiyi aşamadığından dem vuran Nebati'nin bu serzenişi, Bakanlıktaki bürokratik oligarşinin tehlikeli boyutunu da gözler önüne serdi.
Vergi müfettişlerine övgüler
Son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerinin, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelesi ve yoğun çabası gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından övgüyle dile getirilmektedir.
Son yıllarda dikkat çeken istifalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında bürokratik oligarşiye karşı vergi denetimini tek çatı altında toplayarak kurduğu Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda Hazine ve Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Vergi Müfettişleri uzun ve zorlu bir eğitim sürecinden geçerek mevzuat, denetim, liyakat olmak üzere her alanda en iyi şekilde yetiştirilmişlerdir.
Son iki yıldır vergi müfettişi istifaları dikkat çeken bir boyuta ulaştı. Hazine
ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev
yapan vergi müfettişlerinin, özlük haklarında iyileştirme yapılmadığı gerekçesiyle
istifa etmesi dikkat çekiyor. Son iki yılda 600 civarında vergi müfettişinin
istifa ederek özel sektöre geçtiği belirtiliyor. İstifaların çoğunun gerekçesini
ise özlük haklarında iyileştirme yapılmaması oluşturuyor. Aldıkları maaş ile
yaptıkları iş arasındaki orantısızlık sebebiyle mesleğin kan kaybı devam etmekte.
Maliye'ye yakın çevrelere göre, vergi müfettişlerinin özlük haklarında iyileştirme
yapılması, Bakanlık içindeki bürokratik oligarşi tarafından engelleniyor.