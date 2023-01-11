Valilik'ten yol ortasında kalan direklerle ilgili açıklama
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yolun ortasında kaldığı için trafik güvenliğini tehlikeye düşüren elektrik direkleri ile ilgili valilik açıklama yaptı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2023 17:36, Son Güncelleme : 11 Ocak 2023 17:37
Konuya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklama da, "Sungurlu ilçesi 7. Cadde üzerinde bulunan 153076- 153077 153078 numaralı direklerin deplase işlemlerinin YEDAŞ'ın 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde olduğu, malzeme temini ve iş planlamasına göre 2023 yılı Ocak ayı içerisinde deplase işlemlerinin yapılmasının planlandığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız