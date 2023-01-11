Fiyat sabitleme birçok sektörü harekete geçirdi

Fiyat sabitleme gıda sektörü ile başladı. Giyim, mobilya, züccaciye ve kozmetik sektörleri peşinden geldi. Birçok sektörde uygulama, fiyat indirimi olarak devam ediyor.

Perakende sektörü indirimlerine devam ederken, kira giderleri ile enerji maliyetlerinin azaltılması noktasında düzenlemeler bekleniyor.

"Pek çok marka yüksek indirim kampanyalarına gitti"

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Geçen hafta başlayan marketlerin fiyat sabitleme çağrıları, bizim sektör için pek sabitleme olarak değil de indirim olarak piyasaya yansıyor.

Pek çok markanın yüzde 30 indirim, yüzde 50 indirim reklamlarını duyduk, hepimiz duyuyoruz bunları. Özellikle alışveriş sitelerindeki pazar yerlerindeki indirim kampanyalarında da görüyoruz.

İndirimlerin enflasyonla mücadelede olumlu katkısı olacaktır. Bu indirimlerin de ocak ayındaki marketlerdeki fiyat sabitleme ile beraber ocak ayında çok önemli katkı vereceğini biz öngörüyoruz. O bakımdan enflasyonla mücadelede çok olumlu bir noktadayız diyebilirim.