İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan dava açıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer aldı.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıstırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım Isi" ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Baskanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anımsatıldı.

Beylikdüzü Belediye Baskanlıgı tarafından yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birligi içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak sekilde, ihaleye katılma yeterliligine veya kosullarına sahip olmayan kisilerin ihaleye katılmasını saglamak ve teklif edilen malları, sartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadıgı halde, sahip oldugundan bahisle degerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Baskanlıgının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıstırma' suçunu isledikleri anlasılmıştır." denildi.

İddianamede, alınan bilirkişi raporuna yer verilerek, "Idare tarafından kanuna aykırı sekilde yüklenici ile ek sözlesme yapıldıgı, yükleniciye KDV dahil 250 bin 86 lira tutarında haksız fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebep olundugu"nun raporda tespit edildiği aktarıldı.

Sanıkların üzerine atılı "ihaleye fesat karıstırma" suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu dile getirilen iddianamede, ilgili firmanın ihaleye katılmak için yeterlilik kosulunu saglayamadıgı halde ihaleye kabul edildiği anlatıldı.

İhalenin bu firma lehine sonuçlanması ile meydana gelen durumda, sanıklar tarafından ihale alıcısının teklif zarfında yeterlilik kosulunu saglayan belgelerin bulundugunu ispat edemedikleri belirtilen iddianamede, sanıkların sadece görevlerini ihmal ettikleri veyahut kasıt olmaksızın istekli firmanın yeterlilik kosulunu saglamadıgının sehven gözden kaçırıldıgına dair savunma yaptıkları ancak bu savunmaların hayatın olagan akısına aykırı olduğu kaydedildi.

Sanıklar tarafından teknik sartnamede açıkça belirtilen niteliklere sahip olmayan firma lehine ihalenin sonuçlandırılması eyleminin suç teskil ettigi dile getirilen iddianamede, sanıkların katılım kosulu ile teknik sartnamede aranan kriterleri saglamadıgı sabit olan ilgili firmanın bu durumunu fikir ve eylem birligi içerisinde hareket etmek suretiyle diger ihale isteklilerinden gizleyerek ve ihale isteklilerini hataya düsürmek suretiyle suçun maddi unsurunun gerçeklestigi aktarıldı.

İddianamede, "Sorusturmaya konu yapılan ihale sürecinde isin sürdürebilirligi noktasında ihaleye katılım kosulu ile teknik sartnamaye yeterlilik kosulunu ilk asamada dahi saglayamayan firmanın lehine ihalenin sonuçlanmasının bir sonucu olarak, firmanın idare ile yaptıgı 19 Şubat 2016 tarihli sözlesmenin 14/3. maddesine açıkça aykırı sekilde firma lehine olacak sekilde fakat kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak ek sözlesme yapılması ile dogan zarar, kamu zararı olarak kabul edilmelidir." tespiti yapıldı.

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis isteniyor.

Yargılama Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.