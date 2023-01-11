Hastane önünde husumetli grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile, hastane bahçesinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed Y. ve Bican Ö. yaralanırken silahlardan çıkan mermiler, hastane kantininin camları ile duvarlarına isabet etti. İçerdekiler korku ve panik içerisinde kaçıştı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ve muhabirler kavganın ortasında kaldı

Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra yeniden hastane önünde toplanan taraflar, tekrar kavga etmeye başladı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga esnasında şahıslar polislere saldırdı. Kavganın ortasında kalan polis memuru İsmail K. ile muhabir Ömer Şulul yaralandı. Kafasına taş isabet eden polis memuru İsmail K. yere düştü. Acil servisten sedye getiren polisler, mesai arkadaşlarını içeri taşıdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahla ateş etti. Polis memurları da siper alarak havaya ateş açtı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis memuru ile muhabirin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştıkları belirlenen 15 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.