Ölümlü kazaların yaşandığı Turan Güneş Bulvarı'nda düzenleme yapılacak

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığındaki oturum, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Gündemdeki önergeleri ve maddeleri oylamaya sunan Ünal, Ulaşım Komisyonunca Turan Güneş Bulvarı'nda trafik düzenlenmesi yapılmasına yönelik hazırlanan raporu müzakereye açtı.

Rapora ilişkin söz alan AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Murat Akça, 2019'un Mayıs ayında gerçekleştirilen meclis oturumunda bölgede yer alan üst geçitlerin kullanıma uygun olmadığını içeren bir önerge verdiğini anımsattı.

Trafik kazalarının yaşanmasının ardından ABB tarafından bölgede çeşitli önemler alındığını aktaran Akça, "Bir yaya geçidi yapılmış ve edindiğim bilgiye göre de ölümlü trafik kazası yaya geçidinin orada oldu. Trafik lambasının olduğu yerde ve az ilerisinde üst geçit var. O yaya geçidi oraya neden konuldu? Ya da konuluyorsa onunla ilgili bir önlem alınması gerekmiyor mu?" diye konuştu.

- "Yeni üst geçitler yapılacak"

CHP Çankaya Meclis Üyesi Ömer Koçak ise üzücü olayların yaşanmasının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla ABB'nin çalışma başlattığını belirtti.

İlk olarak yaya geçişini engellemek için refüje çit çekildiğinin bilgisini veren Koçak, "Turan Güneş Bulvarı ile ilgili yeni üst geçitler yapılacak. Hem engellilere hem de daha çok yaşı ileri vatandaşlarımıza hizmet edecek." dedi.

-"Bulvar üzerinde ciddi bir trafik düzenlemesi yapılması zaruri"

Turan Güneş Bulvarı'nda trafik düzenlenmesi yapılmasına ilişkin müzakereye açılan raporda, 1 Ocak-8 Aralık 2022 tarihleri arasında 49 trafik kazası meydana geldiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"56 kişi yaralanmış olup bazı vatandaşlar kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Bulvar üzerinde ciddi bir trafik düzenlemesi yapılmasının zaruri olduğu, bölgeye daha fazla trafik ışığının konulması, yaya geçidi yapılması, var olan demir köprünün iş görmemesi dolayısıyla sökülüp ışıklı yaya geçidi yapılması, refüj alanına yaya geçişini engellemek için demir korkuluklar gibi düzenlemelerin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür."

Rapor, bütün partilerin geçerli oy kullanması sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.