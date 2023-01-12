12 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ile Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası konferansta, "Dijitalleşmenin İnsan Haklarına Etkileri" konulu oturuma katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilgili bakanların, Türk ve Kamboçyalı iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek "Yuvarlak Masa Toplantısı"na katılacak.

(Punom Pen)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Finlandiya-Türkiye İş Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari, Ekonomik İşler Bakanı Mika Lintila ile Ulaştırma ve İletişim Bakanı Timo Harakka'yla görüşecek.

(Helsinki)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Menemen Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Menemen-Çanakkale Yolu'nda yapımı planlanan kavşak projesi alanı ile Bergama Çevre Yolu Şantiyesi'nde incelemenin ardından basın açıklaması yapacak, Gençlik Buluşması'na katılacak.

(İzmir/10.00-16.30)

5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- TÜİK, kasım ayı ciro, perakende satış ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da mevkidaşı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kigali)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliğini ziyaret edecek.

(Budapeşte)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türk sporuna yükseköğretimde yüzde yüz destek programı imza töreni ile 100. yılda milli mücadele ve Kıbrıs Türkü sergisinin açılışına katılacak. Çetinkaya Taksim Sahası'nda inceleme yapacak Kasapoğlu, bilim merkezi ve zeka oyunları merkezini ziyaret edecek.

(KKTC/13.30/15.00/16.00/16.30/17.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında, Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında, B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.

(Sopron/20.00)

4- Türk futbolunda 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.

5- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 11'inci etap yarışı yapılacak.