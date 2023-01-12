AK Parti seçime hazırlanıyor: Beyannamede 5 yıllık hedefler ön planda olaca

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı dün itibarıyla seçim hazırlıklarına başladı. 'Seçim Strateji Toplantısı'nda seçim beyannamesi için harekete geçilirken, hazırlanacak beyannamenin içeriğinin eskilerine göre daha 'orijinal' olacağı vurgulanırken, vatandaşın anlayabileceği yalın bir dil kullanılacağı belirtildi.

Beyanname hazırlanırken AK Parti'nin 20 yılda yaptıkları ve önümüzdeki 5 yıl yapacakları dikkate alınacak. Seçim şarkılarının seçimine büyük önem verilecek. Bunun için özel komisyon kurulacak. Seçim şarkıları daha çok gençlere hitap edecek şekilde düzenlenecek. Yeni anayasaya vurgusunun da yapılacağı beyannamede gençlere yönelik özel çalışmalara yer alacak.

EMRAH ÖZCAN