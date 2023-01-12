500 bin 'üniversiteli işçi' memur statüsü istiyor

Belediye, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve birçok kurumda işe mesleğini yapmak üzere alınan ancak "memur" değil, "vasıfsız işçi" kadrosunda istihdam edilen üniversite mezunları memuriyet istiyor. Aralarında yüksek lisans ve doktorasını yapmış mühendis, kimyager, biyolog gibi meslek gruplarından insanların bulunduğu mezunlar, aynı kurumda aynı işi yaptıkları memurlarla aralarındaki maaş ve hak farklılığının giderilmesini talep ediyor.

"DEVLETE MALİ YÜKÜMÜZ YOK"

Üniversiteli İşçiler Platformu Eskişehir Temsilcisi olan harita ve kadastro teknikeri Mehmet Akyıldız, aynı üniversiteden mezun olan arkadaşlarıyla aynı özlük haklarına sahip olamadıklarını dile getirdi. Akyıldız, yapılmasını istedikleri düzenlemeye ilişkin "İşçi statüsündeki çalışanlar devlete daha fazla yük getiriyor.

FERHAT EKİNCİ