Yeni indirim gelen benzine bu sefer zam
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 09:34, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 09:35
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18.9 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız