Antalya'da yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentteki bazı bölgelere 100 milimetrenin üzerinde yağış düşerken, Meteoroloji'nin "turuncu" kodlu uyarısı devam ediyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 12:40, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 13:04
Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.
Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Aksu, Muratpaşa ve Finike ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız