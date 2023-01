İnternetten para kazanmanın hiç bilinmeyen 35 kolay yolu

İlandır

Günümüzde birçok kişi ekstra para kazanmak için kolay yöntemler aramaktadır. Neyse ki, internetten para kazanmanın, aylık gelirinizi artırmanın ve hatta yeni bir kariyere başlamanın birçok yolu var. Bu kılavuzda, dijital kaynaklara güvenerek ekstra para kazanmak için kısa ve uzun vadeli para kazanma fikirlerine odaklanacağız. Müsaitlik durumunuza ve ihtiyaçlarınıza göre size en uygun olanı bulabilirsiniz. İnternetten para kazanmak için teknoloji konusunda bilgili olmanıza gerek yok; tek ihtiyacınız olan olumlu bir yaklaşımdır. İnternetten para kazanmanın birçok avantajı vardır:

Küresel erişim

Daha fazla esneklik

Daha az yatırım

Yüksek kazanç

Blogdan para kazanma

Satış ortaklığı

Anket doldurarak para kazanma

İçerik yazarak para kazanma

Metin editörü

Online çeviri işi

Freelance para kazanma

YouTube'dan para kazanma

Instagram'dan para kazanma

Twitter'dan para kazanma

Twitch yayıncılığı yapmak

Web Tasarım hizmetleri

E-ticaret

Dropshipping

Sosyal medya uzmanı

Videograf / video düzenleyici

Online ders

Fotoğraf satarak para kazanma

Uygulama oluşturun

eKitap yazarak para kazanma

Çevrimiçi kurs

Danışmanlık hizmetleri

Sanal asistanlık

Çevrimiçi koçluk

Grafik tasarım

El işi ürünleri satmak

Evinizdeki boş odayı kiralayın

Dijital pazarlama, SEO ve SEA

Podcasting

Web sitesi almak ve satmak

Transkripsiyon veya altyazı işleri

Seslendirme

Medium

Domain ticareti

Web sitesi tasarımı

Şimdi, evden veya internetten para kazanmanın en iyi yollarını görelim. Hepsi kusursuzdur ve evden çıkmadan her ay makul miktarda para kazanmanıza yardımcı olabilir.Blog oluşturmak, internetten para kazanmanın en iyi ve en eski yöntemlerinden biridir. Birçok kişi için bir hobi ve tutku olarak başladı; daha sonra, mükemmel bir kariyer seçeneği haline geldi. Hakkında son derece bilgili olduğunuz ve yıllarca her gün üzerine yazabilecek kadar zevk aldığınız bir konu var mı? Bu sorunun cevabı evet ise, o zaman bir blog açmak sizin için doğru olabilir. Düzenli ziyaretçi ve okuyucu edinmek yavaş bir yolculuktur, ancak bir kez yaptıktan sonra önemli miktarlarda para kazanmak kolaydır. Blog oluşturma yoluyla, reklamlardan, makalelerinize satış ortaklığı bağlantıları yerleştirerek, dijital ürünler satarak (çevrimiçi kurslar gibi) ve hizmet satarak (danışmanlık gibi) para kazanabilirsiniz.Satış ortaklığı, farklı markaların veya ürün ve hizmet sağlayıcıların yeni pazarlara ulaşmasına yardımcı olma sanatını ifade eder. Satış ortağı pazarlaması öncelikle ürünün veya hizmetin online olarak tanıtımını ve potansiyel müşterileri ürün ve hizmetin satış sayfalarına yönlendiren harici bağlantılar sağlamayı içerir. Burada, bir müşteri reklamı yapılan markadan doğrudan bağlantılarınızdan alışveriş yaptığında para kazanırsınız. Örneğin, ürünü sosyal medyada tanıtmayı düşünebilirsiniz, ancak satış ortaklığında büyük bir müşteri kitlesi yakalamak için kullanabileceğiniz bir blog oluşturmanız önemle tavsiye edilir. Örneğin, bir otomobil blogunuz varsa, blogunuzun trafiğine uygun olduğu için araç parçaları için bir ortaklık düşünebilirsiniz.Yatırımsız para kazanmanın bir başka hızlı yolu da online anketleri doldurmaktır. Çok kolay bir iştir ve çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Anket sitelerinin işleyişi oldukça basittir: Katılımcılar, basit soruları yanıtlar ve bunun karşılığında ödüller kazanırlar. Anket sitelerine katılmak ücretsizdir ve para kazanmak için harcayacağınız tek şey zamandır. Kaydolabileceğiz çeşitli güvenilir anket siteleri vardır, birçok anket alabilirsiniz ve size zamanında ödeme yaparlar. Nasıl ve ne kadar kazanılır gibi ayrıntıları ve en iyi ödeyen anket sitelerini merak ediyorsanız, " webliyo.net " adresini ziyaret edebilirsiniz.Tüm bu makaleleri, öğreticileri ve kılavuzları İnternet'in her yerinde görüyor musunuz? Her birini biri yazdı! İyi bir yazma yeteneğiniz varsa (hayır, bir gazetecilik diplomasına ihtiyacınız yok!) Ve birkaç belirli konu alanında bilginiz varsa ya da araştırmayı seviyorsanız, bu yazarlardan biri olabilirsiniz. Bu, evinizden hiç çıkmadan internetten para kazanmak için bir fırsat. Aynı zamanda küçük bir iş olarak başlayabilen ancak tam zamanlı bir kariyere dönüşebilen türden bir girişimdir. Upwork gibi bir web sitesinde hizmetlerinizi içerik yazarı olarak sunarak başlayabilirsiniz. Bu, başlamak için iyi bir yer olabilir, ancak deneyiminiz ve itibarınız artmaya başladıkça tamamen bağımsız olmak isteyeceksiniz.İnternetteki insanlar sadece yazar aramıyorlar. Ayrıca editörlere de ihtiyaçları var. Bu bir okul projesi, bir şirket teklifi, bir özgeçmiş veya herhangi bir sayıda başka belge için olabilir. İyi bir editör olarak sahip olmanız gereken tek şey ayrıntılara dikkat etmek ve dilbilgisini kavramaktır. İşiniz, her şeyin mantıklı olduğundan, uyumlu bir şekilde aktığından, noktalama işaretlerinin düzgün olduğundan ve dilbilgisinin iyi olduğundan emin olmaktır.İki dilli iseniz, çevirmen olabilirsiniz. Çok sayıda web sitesi bir belgeyi veya konuşmayı bir dilden diğerine çevirmeyi gerektiren çeviri projeleri sunduğundan, bu online para kazanmanın harika bir yolu olabilir. Ancak, her iki dilde de bilgili olmanız önemlidir. Bu, Çince, Arapça, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İngilizce gibi ikinci bir dili akıcı bir şekilde konuşan kişiler için harika bir para kazanma seçeneğidir. Çeviri hizmetleri dünya çapında talep görmektedir, bu nedenle Fiverr, Upwork gibi çeşitli platformlarda çeviri işlerini arayabilirsiniz. İşin iyi yanı, müsaitlik durumunuza göre projeler seçebilmenizdir. Üstelik bu işte size iyi para ödüyorlar.Çevremizdeki dünya hızla değişiyor ve artık eskisi gibi olmayacak. Daimi işlerin aksine serbest çalışma piyasası hızla yükseliyor. Şimdi bazı insanlar bu değişime karşı dirençli olabilir. Elbette daha az istikrarlı, ancak madalyonun diğer tarafına bakmak gerek. Serbest çalışan olmak ve iş almak temelde daha fazla özgürlük demektir. Kendi patronun olmak demek ve bu hepimizin uğraştığı bir şey değil mi? İnternet sayesinde becerilerinizi pazarlamak ve insanların hizmetleriniz için size ödeme yapmalarını sağlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Fiverr, Upwork veya Freelancer gibi web siteleri başlamak için harika yerlerdir. Tek yapmanız gereken bir profil oluşturmak, becerilerinizi listelemek.Bu HERKESİN yapabileceği bir internetten para kazanma fikridir. Ayrıca, son derece esnektir. Kendi saatlerinizi ayarlayabilir ve okul veya işinizi bitirdikten sonra yarı zamanlı olarak yapabilirsiniz. Yani, dünyayla paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? YouTube, tüm video içeriğinizi barındırmanız ve paylaşmanız ve aynı zamanda sadık bir takipçisi oluşturmanız için iyi bir platformdur. Örneğin, yemek pişirme konusunda tutkuluysanız, tariflerinizi paylaşmak için yemek pişirme videoları oluşturabilirsiniz. Peki, YouTube ile nasıl para kazanılır? Genel olarak, reklamcılıkla (evet, izlediğiniz her youtube videosunun başındaki rahatsız edici reklamlar) Ve sponsorluk anlaşmalarıyla para kazanıyorsunuz. 1000 video görüntüleme başına 2 - 5 $ kazanabileceğiniz tahmin edilmektedir. Youtube'dan iyi para kazanmanın anahtarı tıklanan, izlenen ve paylaşılan viral videolar oluşturmaktır. Ne kadar çok görüntüleme alırsanız, bir YouTube kullanıcısı olarak o kadar çok para kazanabilirsiniz.Instagram'da her gün zaman geçiriyorsanız, bunu değerli kılmanın birkaç yolu vardır. Herkes bir Instagram canavarı olduğu için bunu yapabileceğinizi biliyorum. Bu tam olarak sosyal medya tutkunları için kolay para kazanma fırsatı. Sizce Instagram fotoğraflarınız çok yüksek kalitede mi? Cevap evet ise, Instagram fotoğraflarınızı kullanmak isteyen markalara satmayı düşünebilirsiniz. Foap, tam da bunu yapabilmeniz için online bir fotoğraf pazarıdır. Ve en iyi şey, bunu yapmak için büyük bir takipçiye sahip olmanız gerekmiyor. Ayrıca, diğer şirketlerin ürünlerini / hizmetlerini tanıtarak (sponsor) veya satış ortaklığı stratejisini uygulayarak Instagram'dan para kazanabilirsiniz. Bunların iyi çalışabilmesi için maalesef Instagram'da büyük bir takipçi kitlesi oluşturmalısınız.Twitter, özellikle orta yaş grubunun en sık tercih ettiği sosyal paylaşım sitelerinden biridir. Bu site içerinde de kendinizi göstermeniz ve popüler olmanız durumunda para kazanabilirsiniz. Twitter'da para kazanmanız için siteye üye olarak çeşitli içerikler üretebilirsiniz. Twitter'da popüler bir hesabınız olduğu zaman sponsorlarla anlaşabilir ve büyük paralar kazanma şansını yakalayabilirsiniz.Twitch sitesinde oyun oynayarak para kazanabilirsiniz! Bir çeşit Youtube kanalı gibi görünse de tam olarak aynı özelliklere sahip değildir. Twitch sitesini iyi analiz edip buna göre yöntemler geliştirmeniz yararınıza olacaktır. Bu sitede gerçek para kazanmak için canlı yayın yapmalısınız. İnternette çok popüler olan oyunları canlı yayında paylaşmalısınız. Oyunculuk bilgisi geniş olmalıdır; kullanılan bilgisayarın iyi kalitede olması önem taşır. Kamera çözünürlüğüne dikkat edilmelidir. Tabii ki takipçi edinmeniz gerektiğini de belirtelim. Oyun meraklıları için iyi bir kazanç yöntemidir.Web tasarımcıları her zaman yüksek talep görmektedir. En küçük işletmeler ve markalar bile online bir varlık gerektirir. Bazı temel tasarım becerileriniz varsa, mevcut şablonları kullanabilir ve web sitelerini tüm işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Kodlama konusunda uzman olmak zorunda olmasanız da, ne kadar iyi olursanız o kadar fazla ödeme alma olasılığınız artar. WordPress gibi platformlar minimum miktarda teknik bilgi gerektirir ve tek ihtiyacınız olan tasarım için bir göz. Başlamak isteyenler için WordPress tasarımı hakkında bir Udemy kursu almanızı öneririz.e-Ticaret, çevrimiçi para kazanmanın en eski ve en iyi yollarından biridir; ve her geçen gün ısınıyor. Bir e-Ticaret işini başlatmak bir web sitesi üzerinden fiziksel ürünler satmaktır. Bugünün dünyasında başlamak daha kolay olamazdı. Bir hafta sonu güçlü bir e-ticaret sitesi oluşturmak ve hemen ürün satmak çok mümkündür. Bir e-Ticaret işi başlatmak için çok fazla deneme yanılma olacaktır. Bu, insanların hangi ürünleri istediğini bulmak, en iyi pazarlamayı bulmak ve dönüşüm sağlayan bir web sitesi oluşturmak için çok zaman demektir. Başlamak için 2 ana yol var, bir numaralı kendi ürününüzü oluşturmak ve iki numaralı bir tedarikçi veya üreticiden düşük maliyetli bir mal satın almaktır. Bazı riskler içerir, ancak ödeme inanılmaz olabilir.Evden çok para kazanmanın bir yolunu mu arıyorsunuz, ancak envanteri yönetmek için alanınız veya ürünlere yatırım yapmak için sermayeniz mi yok? Bir Dropshipping anlaşması yapın. Bu, satıcıların tedarikçiler ve son müşteriler arasında aracı olarak hareket ettiği bir e-ticaret şeklidir. Bazı şirketler, ürünlerini Dropshipping kategorisinde satma seçeneği sunar. Yapmanız gereken tek şey, mağazalarını açmak için bu çalışma yöntemini benimseyen tedarikçiler bulmak. Karınız, tedarikçiler tarafından sunulan orijinal fiyat ile mağazanızda uygulanan fiyat arasındaki farktan oluşacaktır. Ayrıca, malların kaliteli ve güvenli bir şekilde sevk edilmesinden tedarikçi firmalar sorumlu olduğundan, üretim veya lojistik ile ilgili herhangi bir bürokrasi türü için endişelenmenize gerek kalmayacaktır.Instagram, Snapchat, Facebook ve Pinterest milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformlarıdır. Günümüzde şirketlerin bu platformlarda da aktif olması önemlidir. Şirket sosyal medyası yoksa, rekabete yenik düşme olasılığı daha yüksektir. Müşterilerle etkileşim kurmanın çok iyi bir yoludur ve şirketler için sosyal medya kullanımı son yıllarda çok artmıştır. Tüm soru ve şikayetleri doğru ve zamanında cevaplamak genellikle kolay değildir, böylece şirket imajı baskı altına girmez. İşte burada sosyal medya yöneticileri devreye giriyor. Çok iyi iletişim becerileriniz varsa şirketlerin sosyal medyalarını yönetmelerine yardımcı olabilirsiniz. Daha sonra Sosyal Medya Yöneticisi olarak işe alınacaksınız. Bunu hem çalışan olarak hem de işveren olarak yapabilirsiniz (kendi ajansınızı kurarak). Amaç şirketin kamu imajını geliştirmek ve gerekli müşteri desteğini sağlamaktır. Sosyal medya genellikle yatırımsız para kazanmanın çok iyi bir yoludur.Pazarlama ve içerik videoya geçtikçe editörler ve kameramanlar her zamankinden daha fazla talep görüyor. Video düzenleme yazılımında yolunuzu biliyorsanız ve profesyonel görünümlü bir video hazırlayabiliyorsanız, bu pazardan yararlanabilirsiniz. Videoyu kendiniz çekebiliyorsanız ve bunu yapacak donanıma sahipseniz, ürünü başından sonuna kadar tasarlayabileceğiniz için bu daha da iyidir. Her türden sektördeki müşterilerin web sitelerinde ve sosyal medyada yayınlayacakları videolara ihtiyacı vardır ve iyi bir videografi zor bir beceridir, bu nedenle iyi yaparsanız yüksek talep göreceksiniz.Online öğretmen olarak çalışmak için birçok fırsat var. Öğretmenler ve öğrenciler, tıpkı fiziksel bir sınıftaymış gibi görüntülü sohbet yoluyla iletişim kurabilecekleri online bir sınıfta buluşurlar. Bu işlerin çoğu İngilizce öğretiyor. Bu işler, sınıf veya bire bir oturumlar için dünyanın her yerinden öğretmenleri ve öğrencileri birbirine bağlar. Online İngilizce öğretmenleri saatte 15 dolar ya da daha fazla kazanabilirler. Ayrıca kendi zaman aralıklarını seçme özelliği, üniversite öğrencileri için harika bir para kazanma yolu haline getiriyor. Online sınıflara ev sahipliği yapan birçok web sitesi, sınıftaki öğretmenlere yardımcı olmak için kendi müfredatlarını da sağlar. İngilizceyi ikinci dil olarak öğretmek, dil öğrenmeye çalışan insanlara yardım ederken hızlı para kazanmak için harika bir yol olabilir.Bazı insanların fotoğraf çekme yeteneği vardır. Bu sizi tanımlıyorsa, bu noktaya kadar bir hobi olan şeyden para kazanabilirsiniz. İStock ve Shutterstock gibi web siteleri, fotoğraflarınızı kendi sitelerinde yayınlamanıza olanak tanır. Yaygın fotoğraf kaynakları olduklarından çok özel fotoğraf türleri arayan insanları elde edeceksiniz. Sizinkilerden birini indirirlerse, indirilen fotoğraf başına birkaç sentten birkaç dolara kadar her yerde kazanabilirsiniz. İnsanların indirmekle ilgilendiği birkaç yüz fotoğraftan oluşan bir portföy oluşturabilirseniz, en iyi pasif gelir kaynaklarından birini yaratmış olabilirsiniz. İnternette görünen fotoğraf türlerine bir göz atın ve çalışmanızı bu ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenleyin.Uygulamalar hayatımızı ele geçiriyor. Onları seyahat etmek için kullanıyoruz, mali durumumuzu takip etmek için kullanıyoruz, eğlenmek için veya insanlarla ile iletişim için kullanıyoruz. Bir uygulama için iyi bir fikriniz varsa neden devam edip yapmıyorsunuz? Bir uygulama tasarlamak için deneyimli bir programcı olmanıza gerek yok. İnternette basit bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olacak onlarca yazılım var. Daha karmaşık projeler için bir profesyonelle çalışabilirsiniz.Gerçekten güçlü olduğun bir konu var mı? Bir e-kitap yazıp fazladan para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda pasif bir girişimdir. E-kitap yazıldıktan sonra tamamen otomatik bir süreçle satış yapmaya başlayabilirsiniz. İnsanlar reklam sayfanıza gelir, ödeme yapar ve ardından e-kitabınızın kopyasını alabilecekleri bir indirme sayfasına yönlendirilir. Parmağınızı kaldırmanız gerekmeyecek. Yazılan ve pazarlanan birkaç e-kitap alın ve fikri anladınız. "Nasıl yapılır" e-kitapları, özellikle belirli bir alanda uzmansanız, sağlanabilecek en iyi kitaplardan bazılarıdır. Bir e-kitabı pazarlamanın farklı yolları vardır. Ayrıca e-kitabınızı kendi web sitenizde pazarlayabilirsiniz; bu, site iyi bir trafik alırsa oldukça iyi çalışabilir. Ayrıca, sosyal medyayı kullanabilirsiniz.Başkalarının yararlı bulabileceği belirli bir alanda uzmanlığınız varsa, bir kurs tasarlayabilir ve internette satarak para kazanabilirsiniz. Udemy gibi platformlar, hemen herkesin bir kurs yüklemesine izin verir, ancak uymanız gereken bir dizi kural vardır ve kurs, onların kalite kontrolünden geçmelidir. Online bir kurs tasarlamak ve bundan para kazanmak kolay bir iş değildir, ancak oldukça faydalı bir deneyim olabilir. Pazarı anlamak için zaman ayırdığınızdan emin olun ve ayrıca dersleri kaydetmek için kaliteli bir kameraya ihtiyacınız olacak. Pazar araştırmanızı web sitesinde (Udemy) kolayca yapabilir, ne tür kursların satıldığını ve dalmadan önce ne kadar sattığını görebilirsiniz.Danışmanlık, müşterilere profesyonel bir ortamda uzman tavsiyesi vermek anlamına gelir. Temel olarak, rolünüz bilginizi kullanarak her türlü soruna çözüm sağlamak olacaktır. Günümüzde danışmanlık sektörü, toplam 280 milyar dolarlık değeri ile profesyonel hizmetler sektörü arasında en büyük küresel pazarlardan biri haline gelmiştir. Bu büyümeyi göz önünde bulundurarak, bu becerilere sahipseniz, bir çevrimiçi danışmanlık işi de başlatabilir ve bu sayede makul miktarda para kazanabilirsiniz. Bu mesleği seçmenin önemli faydaları, minimum başlangıç maliyetidir; istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden çalışabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu oldukça rekabetçi bir pazar, bu nedenle insanların size güvenmesini sağlamak için uzmanlığınızı niteliklerle kanıtlamanız gerekebilir.Dış kaynak kullanımı, iş dünyasının yeni dalgasıdır. İşletmeler, çalışanları işten çıkardıkça, kurum içi personelin yapamadığı işleri sağlamak için giderek daha fazla bağımsız yüklenicilere yöneliyorlar. Bunu yapmanın yollarından biri sanal asistanlar. Bunlar, online olarak belirli görevleri sağlayan kişilerdir. İşletmeler, sanal asistanları ihtiyaç duydukları kadar veya az kullanabilirler. Kendinizi birden fazla işletmeye açık hale getirebilirseniz, evinizden hiç çıkmadan çok işiniz olabilir. Upwork gibi özel web siteleri aracılığıyla sanal asistan olarak evde para kazanabilirsiniz. Her türlü beceriye ihtiyaç vardır ve kazanç, saatte 10 Dolar ile 70 Dolar veya daha fazla arasında değişebilir. Açıkçası, daha yüksek ücret, web oluşturma becerileri ve pazarlama gibi daha teknik becerilere sahip kişilere olacaktır. Ancak, ödeme ölçeğinin alt ucunda idari görevler yapan bir iş bulabilirsiniz.Kafası karışık olan insanlara hayatlarında ne yapacakları konusunda rehberlik edebileceğinizi, onlara hedef belirleme, kişilik gelişimi ve davranış değişikliklerinde yardımcı olabileceğinizi düşünüyorsanız bu mesleği tercih etmelisiniz. Herkes yaşam koçu olamaz, bu yüzden önce kendinizi analiz etmeniz ve bu tür becerilere sahip olduğunuzu anlamanız gerekir. O zaman çevrimiçi olarak binlerce iş bulabilirsin ve bu rol için müşterinle yaptığın her görüşme için güzel bir ücret alırsın.Adobe Creative Cloud'da yolunuzu biliyorsanız, serbest tasarım becerilerinizden para kazanmanın kolay bir yoludur. Logolar, afişler ve güzel web sayfaları her zaman talep görecek; büyük miktarda içerik nedeniyle artık her zamankinden daha fazla. Grafik tasarım yazılımında uzman olmasanız bile, görseller konusunda iyi bir gözünüz varsa, serbest tasarım yine de bir seçenek olabilir. Birçok şirket, sosyal medya hesaplarına veya web sitelerine gönderebilecekleri basit grafiklere ihtiyaç duyar ve bunları Canva gibi kullanıcı dostu sitelerin yardımıyla oluşturabilirsiniz.İnternet üzerinden para kazanma yolları arasında el işi marifetlerinizi satmak da bulunuyor! El becerinize güveniyorsanız, emek vermekten ve üretmekten hoşlanıyor; ortaya çıkardıklarınızı başkalarına satmayı hedefliyorsanız bunun için internette uygun platformlardan faydalanabilirsiniz! El işi satışları için değişik siteler vardır. Örneğin Etsy bunlar arasındadır. Kullanıcı tabanı geniş olan sitelerde ürünlerinizi sergilerseniz satış yapma ve para kazanma ihtimaliniz de artacaktır. Bu sitelerde isim yaptığınızda daha sonrası için kendi e-ticaret sitenizi oluşturmanız da mümkündür! Böylece doğrudan satışa odaklanabilirsiniz.Şimdiye kadar, muhtemelen yerel ve uluslararası turistlere evinizde ekstra bir oda kiralamanızı sağlayan online şirket Airbnb'yi zaten duymuşsunuzdur. Platform, kıyı kentlerinde ve dünyanın diğer sık bölgelerinde yaşayan bireyler için en uygun olanıdır. En iyi yanı, sizin tarafınızdan herhangi bir ek yatırım veya girdi gerektirmez ve sadece odaları temiz tutmak zorundasınız. Burada ne kadar kazanacağınız tamamen rezervasyonların sıklığı, mevcut oda sayısı ve ayarladığınız konaklama ücreti gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Ayrıca, gezginler için daha fazla alan sunarak burada ne kadar kazanacağınızı da en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Örneğin, tatile çıkıyorsanız, tüm evi kiralamayı düşünebilirsiniz. Ne kadar kazanabilirim? Airbnb, platformlarında reklamı yapılan odalar için standart bir ücret almaz. Oda veya tüm ev için kendi fiyatlarınızı belirlersiniz.Online para kazanmak için başka bir yol dijital pazarlamadır. İnsanlar genellikle SEO (arama motoru optimizasyonu) veya SEA (arama motoru reklamcılığı) gibi belirli bir alanda uzmanlaşırlar. Dijital pazarlamanın amacı, doğru hedef kitleye hitap etmek ve müşteriye çeşitli pazarlama araçları aracılığıyla rehberlik etmektir. Son araştırmalar, tüm büyük web mağazalarının harika SEO fırsatlarını kaçırdığını gösteriyor. Yani sizin gibi internette para kazanmak isteyen insanlar için çok fazla potansiyel var. Gerçek bir uzman olmak için çok fazla çalışma ve deneyim gereklidir. Bu yüzden gerekli tüm materyalleri edinerek hemen çalışmaya başlayın.Podcast sektörü; sürekli ve kaliteli içerik arayışında olduğu için, ilginç hikayelere ve etkileşimli bir kitle oluşturmak için gereken her şeye sahip. Farklı bir internetten para kazanma projesi üzerinde çalışmak istiyorsanız, podcast hikayeler paylaşmak tam da size göre. Yapmanız gereken tek şey, hakkında konuşmak istediğiniz konu ya da konuların listesini oluşturmak ve en popüler olanlar hakkında hikayelerinizi oluşturmaktır. Öğrenciler arasında çok popüler bu online kazanç fikri, büyük bir kitle oluşturarak, hikayelerinizi paylaşabileceğiniz geniş bir alanı da size sunmaktadır.Tıpkı bir gayrimenkule yatırım yapar gibi web site alıp, gerekli düzenlemeleri yapıp kazançlı bir fiyata bunun satışını gerçekleştirebilirsiniz! Kelepir bir web sitesi bulmalısınız ve bunun üzerinde bazı geliştirmeler yapmalısınız. Satışa sunulan siteler hakkında bilgi edinin ve araştırma yapın. Sonuçta bir risk alıyorsunuz. Trafik rakamlarını, site gelirleriniz öğrenin. Siteyi satın alırsanız bu platformun trafiğini arttırmaya yönelik çalışmalarınızı yapın. Gelir miktarı ve site trafiği maksimuma ulaştığında satışı gerçekleştirebilirsiniz.Online altyazı ve transkripsiyon işleri serbest yazıya benzer. Transkripsiyon işleri genellikle videolar izlemek veya ses dosyalarını dinlemek ve daha sonra bunları bir işletme veya kamu tarafından kullanılmak üzere yazmaktır. Ücret oranı, projenize veya uzmanlık seviyenize bağlı olarak farklı olabilir. Bu arada altyazı, videolar için altyazı oluşturmakla ilgilidir. Bunlar reklamlardan eğitim videolarına kadar her şey olabilir. Altyazıların sesle senkronize edilmesi gerekir, böylece metin ekranda konuşulduğu sırada görünür. Transkripsiyon ayrıntılı ve odaklanmış bir para kazanma yoludur, bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey değildir. İyi haber şu ki, neredeyse her zaman transkripsiyon çalışmasına ihtiyaç var. Serbest yazıda olduğu gibi tek ihtiyacınız olan bir bilgisayar ve internete erişim. Dikkatlice dinleyerek notları doğru bir şekilde yazabiliyorsanız, yazıya dönüştürme veya altyazı sizin için yatırımsız para kazanma fırsatı olabilir.Her sesli kitap, bir anlatıcı ile her reklam veya video bir seslendirme sanatçısı kullanılarak anlatıldı; bu çok büyük bir sektör. Güzel ya da ilginç bir sese sahip olduğunuz için iltifat alıyorsanız, bir şans vermeyi düşünebilirsiniz. Serbest meslek sahibi olmayı veya hizmetlerinizi, özellikle seslendirme sanatçılarını müşterilere bağlamak için kurulmuş bir web sitesi aracılığıyla satmayı seçebilirsiniz. Popüler olanlardan bazıları Voice Bunny ve Voices.com'dur.Medium'da bir yazar olarak hızlı para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bir blogda kar elde etmeden aylarca veya yıllarca yazmayı göze alamıyorsanız, Medium'da yazı yazmak çekici bir seçenektir. Medium'da herkes bir hikaye yazabilir ve yazarlara hikayelerinin aldığı okuma ve etkileşim sayısına göre ödeme yapılır. Platformdaki en iyi yazarlar ayda 10.000 dolar veya daha fazla kazanıyor, ancak çoğunluk 100 dolardan az kazanıyor. En çok kazanan olmak istiyorsanız, uzun bir süre boyunca her gün bir veya daha fazla makale yayınlayın. Ne kadar çok makale yazarsan ve ne kadar popüler olursa o kadar çok para kazanırsın.İyi bir alan adına (domain) sahip olmak, başarılı bir online iş kurmanın önemli bir parçasıdır ve birçok kişi, belirledikleri alan adına sahip olmak için yüksek bir bedel ödemeye isteklidir. Daha sonra daha yüksek bir fiyata satılabileceğini düşündüğünüz düşük bir fiyata domain satın alarak bundan yararlanmak mümkündür. Sorun şu ki, satın aldığınız bir alan adını satabilmeniz biraz zaman alabilir, bu nedenle sabır gerektiren biraz riskli bir para kazanma yoludur.Bir web sitesi tasarımcısı olarak çalışmak, kodlamayı bilmiyorsanız kulağa imkansız gelebilir, ancak bu artık doğru değil. Web siteleri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı ve tüm işletmelerin bunlara ihtiyacı var. Squarespace ve Wix gibi sürükle ve bırak araçları sezgiseldir ve kullanımı kolaydır. Bunlarda ustalaştığınızda, hızla bir uzman olabilirsiniz. İnternetten para kazanma fırsatlarıyla ilgileniyorsanız, web sitelerinin nasıl oluşturulacağını öğrenmek son derece değerli bir beceridir. Ayrıca, web siteleri ve bloglar oluşturmak için yaygın olarak kullanılan popüler bir içerik yönetim sistemi olan WordPress'e de göz atmaya değer.