TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 14:35, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 14:37
Erdoğmuş, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci "Milli eğitim alanında Sivas'a yapılan yatırımlar"; CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu "Samsun'un sorunları" ve HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş "Siirt'in sorunları"na ilişkin konuşma yaptı.
Grup önerilerinin ardından, gündemin ön sıralarına alınan bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri ele alınacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız